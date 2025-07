Wesley a un passo, offerta per Rios

Wesley va di corsa, ma anche Richard Rios ora non scherza. Una, entro l'inizio del ritiro, vuole accontentare Gasperini e portare a Trigoria i due sudamericani che compaiono tra i primi nomi della lista del tecnico. Un doppio colpo da 50 milioni in attesa del resto del mercato. La trattativa più spedita è quella per Wesley che ha dato da giorni il gradimento a vestirsi di giallorosso e che ha voglia di mettersi a disposizione di Gasperini, dopo il matrimonio sfumato un anno fa a Bergamo. Il Flamengo, messi a posto alcuni squilibri tra presidente e direttore sportivo, ha ammorbidito le richieste mostrandosi disponibile a trattare sulla base di 25 milioni. (...) Visto il possibile doppio esborso, per l'attacco si punta anche a soluzioni low Cost. Il Brighton ha offerto Ferguson in prestito, ma la Roma monitora la situazione di Hojlund (esploso con Gaso all'Atalanta) sempre con la formula dell'acquisto temporaneo. (...)

(gasport)