Wesley a oltranza, Ferguson si chiude

Senza ansie, ma la Roma ha fretta. Perché su Wesley e Ferguson sono piombati, più o meno recentemente, i club di mezza Europa. Il laterale brasiliano, che piace anche al Milan, ha da tempo l'accordo con la Roma, ma manca quello tra Massara e il Flamengo. Ballano cinque milioni tra domanda (25) e offerta (20) ma, come accade spesso con i club sudamericani, ci sono in ballo anche clausole, cavilli e percentuali varie ed eventuali su presenti e future rivendite. Insomma, l'ottimismo c'è, l'accordo definitivo ancora no. Stesso discorso (ma chiusura più vicina) per quanto riguarda Ferguson: in teoria sarebbe il centravanti di riserva, in pratica nelle intenzioni di Gasperini e Massara si dovrebbe giocare il posto con Dovbyk. [...] Un'attenta analisi della BBC dimostra la sua involuzione e racconta anche come cambiare aria gli farebbe bene. La Roma c'è: piace al Celtic, club spagnoli e portoghesi si sono fatti avanti, ma per lui la chiamata giallorossa è stata prioritaria. [...] Il giocatore ha dato il suo ok, anche il Brighton è più che disponibile al prestito ma pretende garanzie sul riscatto. Obbligo e non diritto, condizioni abbastanza semplici, cifra già fissata. Non bassa: tra i 30 e i 40 milioni. La Roma è anche disposta ad arrivarci, ma vuole che ci sia un obbligo dopo un numero importante di presenze e gol. Finora questo accordo non è stato raggiunto, ma si conta di chiuderlo oggi. [...]

(Corsport)