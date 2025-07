Voglia di Roma

Dopo appena un mese dall’esposizione di uno striscione contrario a Gian Piero Gasperini all’Olimpico, il clima sembra completamente cambiato. Il tecnico è arrivato al centro sportivo Fulvio Bernardini indossando la tuta della Roma e ha ricevuto un'accoglienza calorosa: circa 200 tifosi presenti, nessuna protesta, solo sorrisi e applausi. L’unica novità ufficiale è l’arrivo del nuovo allenatore, al quale è stato affidato il compito di ricostruire il progetto giallorosso. Tra i presenti, molti volti già noti dal periodo di Bergamo: Cristante e Mancini. Ci sono invece alcuni giocatori come Darboe, Hermoso, Kumbulla e Solbakken con il destino ancora da definire. [...] Paulo Dybala, invece, potrebbe essere pronto per l’inizio del campionato e per il secondo ritiro in programma a Roma e in Inghilterra. Al contrario, Lorenzo Pellegrini non era presente a causa di un intervento al setto nasale e tornerà in campo a settembre. L'allenamento di ieri è durato mezza giornata, con test atletico-fisici (con e senza palla). I giocatori dormiranno nel centro sportivo nei prossimi giorni, quando aumenterà l’intensità del lavoro e saranno introdotte le doppie sedute al mattino e al pomeriggio. La Roma resterà a Trigoria fino a inizio agosto; il secondo ritiro si svolgerà dal 3 agosto al St. George’s Park. Prima della partenza, sono previste tre amichevoli: 26 luglio con il Kaiserslautern, poi con il Nizza, e il 2 agosto con il Lens allo stadio Bollaert‑Delélis.

(Il Messaggero)