Vincenzo Todaro da oggi è il nuovo team manager

La Roma si prepara ad accogliere il nuovo team manager. Quest'oggi varcherà i cancelli del Fulvio Bernardini Vincenzo Todaro che, nella stagione appena conclusa, ha lavorato nel Venezia in sinergia con l'ormai ex tecnico Di Francesco. [...] Affiancherà la dirigenza e si interfaccerà con Claudio Ranieri, consigliere personale della famiglia Friedkin. Simone Ricchio, ex team manager portato nella Capitale da Ghosolfi, resterà alla Roma ma con un diverso incarico. [...]

Sono già state programmate diverse amichevoli estive: qualche test sicuramente al Fulvio Bernardini con selezioni locali, poi il 26 luglio la sfida contro il Kaiserslautern, il 31 luglio la sfida al Tre Fontane contro il Cannes mentre il 2 agosto quella in Francia contro il Lens. Dal giorno seguente la squadra sarà in Inghilterra per il ritiro, il 9 la sfida contro l'Everton a Liverpool prima del ritorno nella Capitale.

(corsport)