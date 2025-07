Via alla rivoluzione in difesa: c'è Lucumì. O'Riley in mezzo e De Cuyper sulla fascia

Oggi si apre ufficialmente il calciomercato e Massara dopo quasi due settimane di lavoro per sistemare le uscite può finalmente concentrarsi sulle operazioni in entrata. [...] Il tecnico ha chiesto almeno 5 acquisti, ma i paletti del Fair Play Finanziario non permetteranno spese folli. [...] Massara è riuscito a non sacrificare Ndicka, ma il pacchetto arretrato subirà una mini-rivoluzione. Hummels e Nelsson hanno già salutato, mentre torneranno dai rispettivi prestiti Hermoso e Kumbulla. [...] L'obiettivo numero uno per rinforzare la difesa è Lucumì. [...] Su di lui anche due squadre di Premier League: l'Aston Villa di Monchi e il Bournemouth di Tiago Pinto. Nei giorni scorsi è stato offerto tramite intermediari l'argentino Senesi.

Capitolo fasce: sulla destra piace Wesley. [...] A sinistra, invece, i giallorossi devono superare la concorrenza del Milan per De Cuyper. [...] L'alternativa low cost è Tagliafico che da oggi è svincolato. [...] Gasperini ha chiesto rinforzi anche in mezzo al campo. Ha dato l'ok alla cessione di Paredes, ma la Roma ha bisogno di un rinforzo. [...] Nei prossimi giorni partirà l'assalto ad O'Riley. [...] Occhi anche su Taylor dell'Ajax e Tessmann del Lione. Per l'attacco, invece, sul taccuino di Massara ci sono Laurienté e Mikautadze. [...]

(Il Messaggero)