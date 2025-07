Verratti: "Mi intriga molto la Roma di Gasperini"

GASPORT - Marco Verratti, ex centrocampista del PSG e attualmente in forza all'Al-Duhail, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati ha parlato della Roma di Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole.

La nuova Serie A vista da fuori?

"Mi intriga molto Gasperini con la Roma. Gasp ha edificato una cosa grandiosa con l’Atalanta. Allegri? Spero faccia bene col Milan che qui è seguitissimo. Come allenatore ho un debole per Sarri: ha il suo stile e certi principi mi ricordano Zeman. L’idea di comandare il gioco e soprattutto un merito: quello di far crescere i giocatori, la cosa più preziosa che un tecnico possa dare. Il Napoli ancora da scudetto? L’anno scorso ha fatto davvero un miracolo: solo uno come Conte poteva riuscirci. Per me, comunque, l’Inter resta favorita, per i giocatori che ha, e se prende Lookman è ancora la più forte".