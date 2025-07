Veje è più vicina. Linari e Giacinti possono salutare

[...] Nei prossimi giorni Luca Rossettini firmerà il contratto che lo farà diventare l'allenatore della Roma Femminile. L'ex difensore, 40 anni, è già al lavoro per costruire la squadra del futuro, di cui non faranno parte sicuramente Aigbogun, Kresche e Troelsgaard, [...] oltre a Minami, ceduta ufficialmente al Brighton. [...]

Potrebbero salutare il Tre Fontane anche Linari e Giacinti: la prima è corteggiata dal London City Lionesses, mentre la seconda ha ricevuto una proposta importante dalla Turchia. [...] In entrata è naturale aspettarsi almeno un rinforzo per reparto. [...] Sulla fascia sinistra sembra a un passo Veje, classe 1991, terzino sinistro del Crystal Palace. La danese ha un curriculum importante, avendo giocato in passato con Arsenal, Everton, Rosengard e anche a Seattle. [...]

(corsport)