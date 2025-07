Vasquez vice Svilar, Ghilardi in arrivo. Wesley non riparte e giovedì gioca

Il messaggio lanciato da Gasperini a Kaiserslautern è arrivato forte e chiaro a Massara che nella giornata di ieri ha premuto sull'acceleratore per chiudere altri due colpi. Il primo è Devis Vasquez che ha già svolto le visite mediche e sarà il nuovo vice Svilar. Gollini, infatti, è fuori dal progetto di Gasp. Piace al Sassuolo e a due club turchi (Karagumruke Antalyaspor). [...] Non occuperà uno slot da extracomunitario poiché nella passata stagione era tesserato con un club italiano. Capitolo Ghilardi: l'accordo con il giocatore c'è, ieri c'è stato un altro contatto tra la Roma e il Verona. Risolti gli ultimi dettagli il difensore potrà sbarcare nella Capitale per visite e firma sul contratto fino al 2030. Possibile arrivo già in serata. Operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni tra parte fissa e bonus. Il 50% finirà nelle casse della Fiorentina. Un rinforzo per il pacchetto arretrato che però non accontenta del tutto Gasperini. La Roma in difesa ha perso Hummels e Nelsson ed uno tra Kumbulla ed Hermoso sicuramente andrà via. Lo spagnolo piace al tecnico e sta scalando le gerarchie, ma in caso di una buona offerta può partire poiché il club vorrebbe liberarsi del pesante ingaggio da 3,5 milioni di euro. Inoltre, Ndicka non sarà a disposizione tra dicembre e gennaio causa Coppa d'Africa. Sul taccuino di Massara ci sono altri tre centrali: Mavropanos, Creswelle, Djiku. Wesley non partirà più per il Brasile per svolgere le pratiche per il visto. Ha ottenuto una deroga che gli permetterà di essere subito a disposizione e di partire per l'Inghilterra. [...] Sullo sfondo c'è Kessie, ma lo stipendio da 14 milioni è un ostacolo al momento insormontabile. Offerto Palhinha del Bayern Monaco. Difficile che si possa concretizzare lo scambio Cristante-McKennie. In caso di cessione di Salah-Eddine la Roma dovrà trovare anche un vice Angeliño. Sempre più vicino all'addio Saud che ha accettato la proposta del Tolosa nonostante l'inserimento del Lens ed è pronto a partire per la Francia. Chiusa la trattativa tra Roma e Atalanta per Plaia: i giallorossi incassano 500mila euro e mantengono una percentuale sulla futura rivendita.

(Il Messaggero)