Un’altra Roma: Ghilardi affidabile, con lui diventa una difesa da giganti

Con Ghilardi sarebbe a tutti gli effetti una difesa di giganti. I suoi 189 centimetri si andrebbero ad aggiungere ai 190 di Mancini e i 193 di Ndicka, [...] formando una retroguardia difficile da superare sia nei duelli individuali sia sulle palle alte.

Ghilardi, poi, nonostante la sua altezza ha anche una buona velocità di base, che lo può aiutare nei recuperi, soprattutto quando la linea difensiva giallorossa giocherà alta, per accorciare la squadra e favorire pressing e riconquista del pallone. In più è uno che sa giocare bene anche il pallone, visto che nei primi anni alla Lucchese si dilettava addirittura da centrocampista offensivo.

Il difensore dell'Hellas sa anche aiutare in costruzione, fattispecie che da sempre piace a Gasperini, ma è anche uno che può giocare sia nella difesa a tre, sia in quella a quattro, come fatto anche nel recente Europeo Under 21. Ed allora è anche uno che aiuta negli scivolamenti, a partita in corsa, se la Roma dovesse decidere di utilizzare la famosa difesa a 3 e mezzo che tanto piaceva a Spalletti. Insomma, giocatore affidabile e futuribile. Roma e Verona stanno trattando, ma si tratta di limature, la fumata bianca dovrebbe arrivare intorno ai dieci milioni più un paio di bonus. Poi Ghilardi potrà sbarcare a Trigoria e mettersi a disposizione di Gasperini per questa nuova avventura.

(gasport)