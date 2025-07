Una Joya per Gasp. Dybala va di corsa, i test fisici sono ok: pronto per la Roma

Paulo Dybala va di corsa. Ieri l'argentino ha svolto a Trigoria tutta una serie di test atletici, tra cui anche quelli basati sulla corsa, per capire com'è lo stato fisico e atletico dopo l'operazione di marzo scorso al tendine semi-tendinoso sinistro. E i risultati sono stati incoraggianti, se non ottimi. Certo, per sorridere davvero bisognerà aspettare anche i test medici, in programma nella giornata di oggi, quando la Joya si sottoporrà a una risonanza di controllo che spazzerà via ogni dubbio. Ma le impressioni di tutti, anche dello staff medico, sono positive. E a meno di clamorosi colpi di scena domenica sarà a completa disposizione di Gian Piero Gasperini per il primo giorno del ritiro giallorosso.

Magari Dybala nei primi giorni farà tutta una serie di lavori personalizzati, molto probabilmente le prime sedute per lui saranno tutte di "differenziato". Ma questo fa parte del programma di recupero, quello legato alla terza fase e cioè della riatletizzazione. Stiamo parlando infatti di un giocatore che non fa un allenamento vero da quasi 4 mesi e per quanto Paulo sia stato perfetto nel percorso di recupero, bisogna andare avanti con la giusta cautela. [...]

In questi giorni Dybala è entrato in confidenza anche con Ricky Massara, il nuovo ds giallorosso. [...] Esattamente quello che succederà domenica con Gasperini, quando il tecnico si affaccerà a Trigoria. Gasp però Dybala già lo conosce, per averlo avuto a Palermo, all'inizio della sua carriera. Adesso ci sarà solo da capire come il nuovo allenatore giallorosso intende utilizzare la Joya. La posizione più probabile è quella di trequartista destro, ma Paulo potrebbe fare anche il falso nove. [...]

Poi, finito il mercato, ci sarà anche la possibilità di studiare il futuro. Dybala vuole restare ancora in giallorosso e se la Roma gli dovesse proporre l'allungamento del contratto di un anno (fino al 2027) con relativa spalmatura del contratto, sarebbe anche disposto a parlarne. L'amico Paredes è tornato al Boca, lui vuole restare a Roma. Ancora un po', poi magari ci sarà anche modo di andare via, magari verso gli Usa. Ma non ora.

(gasport)