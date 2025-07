Ultima sfida: Dovbyk, convincere Gasp per restare in giallorosso

LEGGO (F. BALZANI) - Un lungo week end di mercato in cui Gasperini spera di trovare almeno due acquisti in vista del raduno di lunedì. Sono ore concitate in casa giallorossa dove si attende l'accelerata per Wesley e Rios, al momento l'esterno è più avanti rispetto al centrocampista. Ieri la Roma si è fatta sotto con un'offerta da 20 milioni più bonus, ce ne vogliono circa 5 in più per chiudere. Più in salita la strada per Rios per il quale bisogna mettere d'accordo più intermediari oltre a soddisfare le richieste del Palmeiras (30 milioni più bonus). Ci vuole tempo e pazienza.

Il piano B porterebbe a uno tra Bissouma del Tottenham e El Aynaoui del Lens. L'altra parte di rivoluzione avverrà in attacco dove oltre a Ferguson, che ieri ha detto sì a Massara, la Roma osserva anche la situazione di Hojlund. Il Manchester United potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto e lo stipendio da 3,9 milioni non sarebbe un problema.

Ma per far arrivare anche il danese a Trigoria servirebbe la cessione di Dovbyk.

L'ucraino, che non convince pienamente Gasperini per caratteristiche, vuole fare cambiare idea al tecnico in questa prima parte di ritiro.

La sua cessione sarebbe comunque complicata visto che a bilancio il suo valore è molto vicino ai 30 milioni. Forse più semplice un'operazione in prestito. Ma sono discorsi futuribili. Così come quelli per il difensore con il gradimento per Mavrapanos del West Ham. Ufficiali, infine, le cessioni di Paredes al Boca e Shomurodov al Basaksehir per un totale di circa 9,5 milioni di incasso. Oggi, infine, visita di controllo per Dybala che è già a Trigoria come altri compagni.