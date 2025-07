Tutto su Wesley: sul piatto ci sono 25 milioni. L'alternativa è Zortea, in mezzo c'è O'Riley

La Roma inizia a correre sul mercato. Gasperini ha chiesto almeno due acquisti prima dell'inizio del ritiro e Massara è al lavoro per accontentarlo. Il primo regalo potrebbe arrivare dal Brasile: Wesley è l'obiettivo numero uno per la fascia destra, ma il Flamengo per ora non vuole concedere sconti. La richiesta si aggira intorno ai 30 milioni di euro, mentre la Roma vorrebbe chiudere per 25 compresi i bonus. La volontà è quella di superare la concorrenza di Juventus e Brighton. La trattativa, però, sarà tutt'altro che semplice poiché la squadra di Rio de Janeiro non ha neanche intenzione di aprire ad un prestito con obbligo di riscatto. Sul taccuino di Massara c'è anche un'alternativa low cost come Zortea del Cagliari. Gasperini lo ha allenato a Bergamo e lo apprezza. Il prezzo è decisamente più basso: i sardi chiedono 10 milioni. Su di lui c'è anche la Fiorentina.

Movimenti anche sulla fascia sinistra. Angelino resta uno dei giocatori cedibili e in caso di cessione il preferito per sostituirlo rimane De Cuyper. Occhi anche su Gutierrez, Cardona e Tagliafico. [...] Matt O'Riley è il sogno di Gasperini per il centrocampo. Il danese è reduce da una stagione deludente al Brighton e nei giorni scorsi ha attaccato l'allenatore Hurzeler; i Seagulls aspettano un'offerta da almeno 22 milioni di euro. Massara sta poi valutando diversi giocatori in Ligue 1, campionato che conosce molto bene. Ismael Koné del Marsiglia è un'alternativa, mentre sulla trequarti piace Haraldsson del Lille. In avanti occhi su Guessand e Mikautadze. [...] Per rinforzare il pacchetto arretrato infine la Roma continua a monitorare Lucumì. [...]

(Il Messaggero)