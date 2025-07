Tutto su Rios

IL TEMPO (L. PES) - Massara non molla Rios, ma serve di più. La prima offerta della Roma recapitata al Palmeiras è stata respinta poiché ritenuta troppo bassa. Ventidue milioni più bonus non bastano per accaparrarsi il 25enne colombiano del quale il club di San Paolo detiene il 70% del cartellino. I giallorossi dalla loro hanno il gradimento del calciatore che vorrebbe venire in Italia e sarebbe pronto a qualche sacrificio per agevolare la trattativa. [...] È vivo anche l'interesse del Benfica, ma, la Roma resta nettamente in vantaggio e i prossimi giorni saranno cruciali.

Si avvicina, invece, l'accordo per Ferguson. L'attaccante irlandese ha ribadito il suo sì e ora l'obiettivo di Massara è quello di abbassare le richieste del Brighton. La formula dell'operazione è quella del prestito con diritto di riscatto e i discorsi con gli inglesi sono sulla cifra da fissare. I Seagulls chiedono 40, ma, c'è fiducia di poter arrivare ad un accordo. [...] A Trigoria, poi, si continua a lavorare anche su Wesley. Sabato, il laterale del Flamengo ha giocato tutta la partita contro il San Paolo e ha parlato anche del suo futuro: "La mia testa è concentrata al 100% qui. Se sarà la mia ultima partita sarò comunque felice". Il Flamengo attende una mossa della Roma perché 20 milioni non bastano, ne servono almeno 25 di base fissa. Lui e Rios sono obiettivi di Gasperini e il club vuole fare tutto per accontentarlo. Capitolo uscite. Solbakken resta in partenza con il Molde davanti a tutti. I primi giorni di ritiro, invece, saranno utili per valutare il futuro di Hermoso (interesse del Valencia) e Kumbulla. Anche Saud resta con le valigie pronte.