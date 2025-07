Tutti vogliono la Roma: Rios, Wesley e Ferguson hanno detto sì a Massara

La Roma piace e convince. Il progetto giallorosso targato Gian Piero Gasperini ha acceso l'entusiasmo non solo dei tifosi, ma anche dei giocatori. Ora però serve accelerare. Richard Rios, obiettivo principale per il centrocampo, ha fatto il primo passo. Il calciatore del Palmeiras ha scelto i giallorossi, rifiutando un'offerta del West Ham e rinunciando al 10% del suo cartellino pur di sbarcare a Trigoria. [...] Il Palmeiras punta ad incassare almeno 20 milioni netti (i brasiliani detengono il 70% del cartellino del giocatore). Massara è arrivato fino a 25 complessivi anche se la richiesta resta di 28. [...] Non c'è solo Rios ma anche El Aynaoui, che ha già accettato la destinazione. Il Lens chiede 30 milioni, la Roma è ferma a 20. [...] Per l'attacco, i giallorossi hanno chiuso per Evan Ferguson: arriverà in prestito dal Brighton, resta solo da trovare l'accordo sul diritto di riscatto, con gli inglesi che partono da 45 milioni. Anche Wesley ha già detto sì ed è pronto a firmare un contratto fino al 2030 a due milioni netti a stagione. Il Flamengo è partito da una richiesta di 30 milioni, ma, ha già abbassato le pretese a 25: per arrivare all'intesa definitiva manca ancora un piccolo sforzo. In fila c'è anche il danese O'Riley che non rappresenta un'alternativa, bensì, un acquisto in più. Gasperini vorrebbe utilizzarlo più avanti. Per lui, il Brighton potrebbe aprire ad un prestito con obbligo condizionato. [...]

(corsera)