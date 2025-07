Trigoria e rinnovo: i giorni di Svilar

Dire che l'unica grande priorità di Svilar è tornare a Trigoria sarebbe una bugia bella e buona. Perché appena tredici giorni fa il ragazzo è diventato papà ed è impossibile pensare a qualcosa di più bello per lui. Poi però ci sono i doveri, e il senso di responsabilità del portiere della Roma non è mai stato in discussione. Mile si è allenato in palestra ad Anversa, si vuole far trovare pronto e non certo adagiarsi adesso che è nel momento più importante della carriera: miglior portiere della Serie A, idolo dei tifosi, punto di riferimento della Roma. [...]

A 25 anni non può chiedere di meglio, specialmente dopo il rinnovo che presto firmerà con la Roma e che lo legherà ai colori giallorossi almeno per cinque anni. La Capitale è diventata la sua casa, il Fulvio Bernardini il posto ideale dove poter lavorare e migliorare. E allora ecco che qualsiasi tentazione - economica e sportiva - sfugge dai suoi pensieri per tornare a una Roma che adesso è ai suoi piedi. Anzi, nelle sue mani. [...]

Dopo le difficoltà nella trattativa con Ghisolfi, ci ha pensato Ranieri a sistemare le cose e a promettergli il ritocco di ingaggio che si merita, allontanando così le voci di interessamento di altri club e allenatori. Svilar è un patrimonio della Roma e resterà tale anche nei prossimi anni, come richiesto anche da Gasperini al momento della firma del contratto. Ranieri e Massara lo hanno accontentato, trovando un principio di accordo con l'entourage per un rinnovo che sarà firmato dal ragazzo nelle prossime settimane. L'appuntamento può essere preso dalla prossima settimana in poi, di certo Svilar rinnoverà entro la fine di luglio, quando poi le attenzioni andranno esclusivamente sull'ultima fase della preparazione estiva e l'inizio della nuova stagione. L'ingaggio sarà superiore ai tre milioni di euro netti a stagione più bonus, che col passare degli anni alzeranno anche la parte fissa dello stipendio. L'idea sarebbe quella di firmare un contratto della durata di otto anni, sfruttando il nuovo decreto approvato il 20 giugno in Consiglio dei Ministri. Insomma, sarebbe un contratto a vita che Svilar è pronto a firmare. Del resto Roma ormai è sinonimo di casa.

(corsport)