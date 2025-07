Trigoria è pronta per la squadra

Meno uno all'inizio dei lavori, e a Trigoria si respira l'eccitazione del primo giorno di scuola. Si ricomincia, e sarà tutto diverso: è cambiato l'allenatore, lo staff, la direzione sportiva e alcuni dirigenti, e cambieranno anche diversi giocatori. Rimane, però, un centro sportivo che è diventato un'eccellenza del calcio italiano, fattore chiave nella decisione di programmare gran parte del ritiro estivo in casa. (...)

Anche Gian Piero Gasperini, di ritorno dalla vacanza in Liguria e atteso domani nella Capitale, ha espresso la sua ammirazione per il Fulvio Bernardini nella sua prima intervista: "Non conoscevo questo centro che è meraviglioso, funzionale, il meglio per chi vuole lavorare in queste situazioni". La sua attenzione è rivolta al lavoro e, prima ancora, alla presentazione alla squadra, che finora ha conosciuto solo da avversaria.

Per questo motivo, diversi nazionali hanno scelto di anticipare il rientro dalle ferie. Tra questi Pisilli e Baldanzi, reduci dall'Europeo Under 21, ma già pronti a mettersi a disposizione di Gasperini, che intende puntare su di loro. Anche Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy sono rientrati a Trigoria da due giorni, mentre Rensch ha iniziato ieri le prime corse in campo, desideroso di essere valutato dal nuovo tecnico, che sta monitorando anche Salah Eddine.

I prossimi giorni saranno dedicati a test atletici ed esami per i giocatori in bilico tra conferma e cessione. Data la calura estiva di Roma, Gasperini ha pianificato strategicamente gli orari delle sedute per mantenere alta l'intensità ed evitare stress fisico: un allenamento al mattino presto, un altro in tarda mattinata (spesso in palestra), e l'ultimo nel tardo pomeriggio, praticamente di sera. Tutto è pronto: domani si comincia.

(corsport)