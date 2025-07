Totti e i vecchi campioni: quanti auguri di compleanno

Una notte accesa da cori, bandiere e fuochi giallorossi ha accompagnato il 98esimo compleanno della Roma, celebrato da migliaia di tifosi tra Piazza Navona e il Gianicolo. Un rito collettivo che ha unito passato e presente. Ma la festa non è stata solo per le strade: anche sul web si è accesa una lunga catena d'amore. Il primo a farsi sentire è stato Francesco Totti: una foto dei festeggiamenti, la scritta «Auguri Roma» e in sottofondo la voce di Venditti. Poi Paulo Dybala, con un video dei suoi momenti più belli. Pellegrini, Mancini, El Shaarawy, Svilar, Soulé, Pisilli, e gli ex Villar, Strootman e Smalling. [...] A Roma, certi legami non si spezzano: si rinnovano, ogni anno, ogni notte di luglio.

(corsera)