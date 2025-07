Totti-Di Canio: nostalgia da derby

Rivali un tempo sul campo da gioco, ora lo sono anche in quello da padel. Vecchi conoscenti, Francesco Totti e Paolo Di Canio. Ed entrambi ricordano le emozioni dei tempi passati, soprattutto quelle legate ai derby. "Quando si incontravano Roma e Lazio c'era sempre tensione. Quella sana, che ti fa scattare qualcosa dentro", racconta l'ex capitano biancoceleste. "Sì, il classico sfotto, ma sempre con rispetto. In fondo sapevamo che il calcio ci univa", gli fa eco la leggenda giallorossa. "Se togliessero anche le prese in giro, il derby perderebbe gran parte del fascino", dice Di Canio; e Totti è d'accordo e scherza: "Lo penso spesso, anche se certe cose non si possono dire".

[...]

(Il Messaggero)