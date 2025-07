Test col Neom, il club senza città

Il 16 agosto la Roma giocherà un'amichevole allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Molto probabilmente, e la trattativa è in via di definizione, contro il Neom. Una squadra mai sentita per molti, di una città che ancora non esiste. Si tratta dell'ennesimo incredibile progetto dell'Arabia Saudita, che ha deciso di confezionare un club per presentare e promuovere il profetto di una super città dal costo di oltre ottomila miliardi nel deserto lungo le coste del Mar Rosso. Nel 2017 il principe saudita Mohammad bin Salman ha annunciato la creazione della super città che si chiamerà "The Line": sarà una città verticale di 170 chilometri esclusivamente collegata con i mezzi pubblici e immersa nella vegetazione e nel lusso.

[...] Il fondo PIF nel 2023 ha deciso di acquistare il modesto Al-Sugoor di Tabuk cambiandogli poi il nome in Neom SC. E cominciando a pompare soldi core in tutti gli altri club. Raggiunta la promozione, negli ultimi venti giorni il club ha acquistato giocatori per sessanta milioni, poi ha preso a parametro zero Lacazette e ingaggiato per la panchina l'ex tecnico del Psg, Christophe Galtier. Il Neom ad agosto sarà in ritiro in Spagna, da dove volerà a Roma per il match a Frosinone. E chissà che non possa nascere una nuova sinergia commerciale tra giallorossi e sauditi.

(corsport)