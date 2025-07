Test col Cannes. In quattromila per applaudire Wesley e i nuovi

La Roma torna a giocare davanti al suo pubblico dopo le due amichevoli a porte chiuse a Trigoria e quella in trasferta a Kaiserslautern. Alle 18 i giallorossi affronteranno il Cannes al Tre Fontane. [...] Altra gestione per Dybala. La Joya non ha avuto ricadute, martedì ha effettuato l'epi per far riassorbire la cicatrice. Ieri si è allenato ma può essere lasciato a riposo nuovamente per evitare problemi. [...] Attesa per Wesley che dopo i primi due allenamenti col gruppo è pronto per l'esordio.

In difesa spazio a Celik, Mancini e Ndicka. A sinistra Angelino, mentre in mezzo al campo scalpita El Aynaoui. [...] Nella mente di Gasperini c'è l'idea di farlo giocare insieme a Koné. Fuori Dovbyk che ha recuperato dal problema muscolare, ma partirà dalla panchina. [...] Davanti spazio ancora una volta a Ferguson. Dietro il gigante irlandese Soulé e uno tra Pisilli e Baldanzi.

(Il Messaggero)