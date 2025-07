Tesoro Tammy. Abraham va al Besiktas: adesso la Roma compra

LEGGO (F. BALZANI) - Tammy porta soldi e il bilancio è (quasi) a posto. La cessione di Abraham, passato ieri al Besiktas per 15 milioni più bonus (2+13 con obbligo di riscatto), ha permesso alla Roma di avvicinarsi alla quota richiesta dall’Uefa. L’inglese ha firmato un quadriennale coi turchi e saluta la capitale. Ieri, alla scadenza della presentazione dei conti, il debito aggregato ha superato di poco i 60 milioni e questo dovrebbe portare solo a una multa (tra i 2 e i 4 milioni) e non a limitazioni sulla lista per le coppe europee. Non solo, perché la Roma risparmia anche uno stipendio da quasi 8 milioni a stagione. Altro elemento fondamentale nell’obiettivo della diminuzione del monte ingaggi a cui ha partecipato anche Paredes al Boca per 3,5 milioni (basta il preaccordo come garanzia Uefa) mentre Hermoso è vicino al Valencia ma la Roma vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto nella richiesta di prestito. Parallelamente Massara ha provato a piazzare alcuni giovani per limare ancora di più la soglia, ma non c’era più bisogno di “svendere”: Pagano è in stand by col al Bari, Cherubini col Sassuolo mentre per Romano non si è trovata la quadra col Torino sul tema della recompra. In uscita invece Plaia al Pescara.

A pesare gli errori di Ghisolfi che col mancato rinnovo a Marin e Levak ha impedito altre plusvalenze preziose. Ora è tempo di acquisti con Gasperini pronto a sbarcare a Roma in queste ore per un summit di mercato con Ranieri e Massara. Le priorità sono un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante con i nomi di Lucumì, O’ Riley e Laurientè in pole. Nelle ultime ore si è parlato anche di un interesse (non confermato) per Taylor dell’Ajax mentre si valuta l’arrivo a zero di Tagliafico in uscita dal Lione così come Mikautadze. Sulle fasce i due nomi evidenziati da Gasp restano quelli di De Cuyper e Wesley. Novità nello staff: dal Venezia arriva il team manager Todaro che prende il posto di Ricchio. Capitolo abbonamenti, terminata la fase dei rinnovi: 36.000 tessere. Si tratta di un record di rinnovi negli ultimi 20 anni. Da oggi parte la fase vendita libera.