Talento Reale, futuro da scrivere

Filippo Reale è nato nel 2006 ed è un difensore centrale in forza alla Roma Primavera. In realtà, però, è riduttivo definirlo difensore centrale. Il ragazzo, infatti, può giocare anche come esterno sinistro a tutto campo. Le sue qualità sono note e, ogni allenatore che si è succeduto se n'è accorto subito, a partire da José Mourinho. [...] Reale cresce e gioca nel settore giovanile della Roma, con cui vince anche un campionato Under 17 ed una Supercoppa Primavera. [...] Il futuro? Tutto da costruire ma le basi e le fondamenta sono solide: costruirci una carriera importante sarà più agevole.

(Tuttosport)