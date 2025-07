Svolta con gli ex Roma: il Monza diventa davvero americano

È stato il tempo delle mele, delle esperienze mai vissute e dei sogni che

si avverano, come la prima promozione in A in 110 anni di storia. Ma tra Monza

e Fininvest è ora tutto finito, o quasi. Perché dopo mesi di tira e molla, il club

brianzolo passa di mano nel giorno che apre il secondo semestre dell'anno

e il mercato per la prossima stagione, quella di Serie B. Da ieri pomeriggio

comanda Beckett Layne Ventures, che con Fininvest ha sottoscritto un accordo per la cessione del 100% del capitale sociale. [...] Al timone di Beckett Layne Ventures c'è Brandon Berger, fondatore con Lauren Crampsie, entrambi con trascorsi nella ristrutturazione del re-

commerciale del Chelsea. Monza, realtà vicina a Milano e con la presenza di un brand globale come l'autodromo, è però il primo vero investimento nel calcio. Il signing di ieri

coincide con la volontà di rendere operativi da subito il prossimo direttore sportivo Nicolas Burdisso, sintesi di un nuovo corso con molte tinte giallorosse. L'ex Roma sarà affiancato dal direttore tecnico Francesco Vallone (trascorsi nell'area scout proprio della Roma, oltre che Vicenza e Udinese). [...] Il periodo di gestione condivisa verrà amministrata da Adriano Galliani (a cui poi verrà offerto un ruolo istituzionale e apicale) e Mauro Baldissoni, advisor di BLV ed ex vicepresidente della Roma. [...]

(il Giornale)