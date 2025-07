Svilar tra i grandi

Il primo tassello è al suo posto. La Roma e Mile Svilar hanno trovato l'accordo per il rinnovo di contratto: il portiere serbo, classe 1999, resterà in giallorosso fino al 30 giugno 2030. Le firme sono attese entro la fine della settimana: per lui un ingaggio da 4 milioni a stagione (a salire), senza clausole rescissorie. Una mossa fortemente voluta dalla società e dal giocatore che ha sempre manifestato la volontà di restare, nonostante l'interesse concreto di club esteri, Galatasaray su tutti. È stata anche una scelta tecnica: Ranieri ha costruito su di lui le ultime certezze del campionato, Massara ha deciso di renderlo il perno del nuovo ciclo. (...) Accanto a Svilar, Gasperini ritroverà presto Paulo Dybala. L'argentino è tornato nella Capitale dopo oltre tre mesi di stop e si prepara a rientrare in gruppo. Giovedì è previsto il primo allenamento a Trigoria, ma la Joya ha già lavorato sodo durante la riabilitazione: tra Miami, Buenos Aires e un breve passaggio alle Maldive, non si è mai fermato. Un solo obiettivo: farsi trovare pronto. Il rientro con i compagni per il raduno è previsto per domenica, poi si aprirà un altro fronte, quello del rinnovo. Dybala ha ancora un anno di contratto (18 milioni lordi) e la Roma spera in una spalmatura dell'ingaggio per prolungare il rapporto. La Roma ha bisogno della fantasia di Dybala, ma anche della sua disponibilità. (...) Nel frattempo, Massara continua a sondare il mercato. Wesley resta una pri-rità: la valutazione è di 25 milioni più bonus, con intesa già abbozzata col giocatore. A centrocampo piacciono Rios (Palmeiras) e El Aynaoui (Lens): entrambi valutati attorno ai 30 milioni, ma La Roma proverà a strappare condizioni migliori.

(corsera)