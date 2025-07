Svilar sposa Roma

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La storia tra Svilar e la Roma continua. Dopo la stagione in cui ha definitivamente confermato le proprie qualità ed è stato premiato dalla Lega Serie A come miglior portiere del campionato, il classe 1999 firmerà con i giallorossi fino al 2030. Legandosi in maniera indissolubile alla squadra che lo ha preso a parametro zero dal Benfica e che gli ha permesso di affermarsi come uno dei migliori a livello europeo nel suo ruolo. L'incontro decisivo era stato quello di inizio giugno, con Ranieri che si era fatto garante della volontà della proprietà di trattenerlo e di fare uno sforzo economico per avvicinarsi alle richieste d'ingaggio. Quel faccia a faccia aveva già scacciato via ogni sirena di mercato, con Svilar, presente in prima persona all'appuntamento, che era stato rassicurato sul desiderio di rinnovo della società e in particolare messo dai Friedkin in cima alla lista degli incedibili. Nell'ultimo mese, che ha visto anche l'addio di Ghisolfi e l'arrivo di Massara, sono stati sistemati i dettagli finali di un'offerta contrattuale strutturata a salire negli anni. Ed ora è arrivato il tempo delle firme: venerdì l'agente e il calciatore sono attesi a Trigoria per rivedere tutta quanta la documentazione e mettere l'autografo sul nuovo contratto. «Emozioni uniche... Solo i Romanisti capiscono. Forza Roma», il post di ieri sera su Instagram dello stesso Svilar, che, pubblicando una carrellata di foto e dei cuori giallorossi, ha suggellato l'intesa e confermato le indiscrezioni della giornata. Con tanto di complimenti dei compagni di squadra. Risolta la questione Svilar, la dirigenza prosegue i propri sforzi per regalare a Gasperini i primi rinforzi. I preferiti del tecnico sono Wesley per la fascia destra e Rios per il centrocampo. Massara sta cercando di sbrogliare la matassa dei vari agenti ed intermediari che gravitano intorno ai calciatori di Flamengo e Palmeiras. L'alternativa più concreta al colombiano (la richiesta è 30 milioni) è El Aynaoui, che il Lens vorrebbe però tenere, con tanto di rinnovo. A fare spazio al nuovo innesto sarà Paredes, che torna al Boca Juniors e non è neanche convocato per il ritiro. Capitolo giovani: Pagano è del Bari in prestito con diritto di riscatto ad un milione, con la Roma che mantiene il 40% sulla futura rivendita. Mannini è vicino al prestito alla Juve Stabia, ma ha anche un paio di richieste dall'estero. Nel frattempo va avanti il riassestamento dello staff a Trigoria. Gasperini, degli uomini di Ranieri, ha deciso di tenere con sé Carlo Spignoli (preparatore atletico) e Sergio Spalla (collaboratore tecnico). Simone Farelli resta invece come preparatore dei portieri. Salutano Michele Salzarulo, match analyst, e il medico Emanuele Gregorace.