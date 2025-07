Svilar firma, si lavora per Rios. Possibile ostacolo per Wesley

Non sarà certo una sorpresa per Gian Piero Gasperini sapere che Mile Svilar rinnoverà il suo contratto con la Roma per i prossimi cinque anni (fino a giugno del 2030), a cifre da top player, come voleva e come meritava dopo la straordinaria ultima stagione. Era nell'aria, non è una sorpresa per nessuno, anche se il portiere ha rischiato - per lunghi tratti - di dover lasciare la Roma, visto che l'accordo non arrivava. Ci ha pensato Claudio Ranieri - andando oltre Ghisolfi e prima ancora dell'arrivo di Massara - a convincere il club ad accontentare le sue richieste economiche. (...) Gasp sarà ancora più sereno se la vera prima (nuova) pietra si chiamerà Richard Ríos Montoya, colombiano, 25 anni, centrocampista del Palmeiras, e se arrivasse in questi giorni lo sarebbe/sarà ancora di più. Richard è il giocatore perfetto per Gasperini, il quale gli aveva messo gli occhi addosso da allenatore dell'Atalanta, quando il costo del cartellino non era arrivato agli attuali 30 milioni. (...) Il club giallorosso sta trattando sul prezzo di Rios, ma è lui la prima scelta per la mediana (...) Come lo è Wesley. Il terzino del Flamengo che da un po' si è promesso alla Roma. Ma pure per lui c'è da ultimare la trattativa e il problema subentrato ultimamente rischia di ritardarne la conclusione: il ds del club carioca José Boto è in rotta con il suo presidente - reo di aver bloccato l'arrivo di Michael Johnston, attaccante del West Bromwich, poco gradito ai tifosi - e ora rischia di mettere sul tavolo le dimissioni. Situazione paradossale, anche per la Roma. (...)

(Il Messaggero)