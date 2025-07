Svilar fa felici i giallorossi: rinnovo fino al 2030

Il finale che tutti volevano. Mile Svilar rinnova con la Roma per cinque anni. La telenovela che ha tenuto con il fiato sospeso tutti i tifosi della Roma nelle ultime settimane, ha avuto la conclusione migliore. Per la Roma, che blinda il miglior portiere dell'ultima Serie A. E per lo stesso belga, che firma un contratto importante (4 milioni di euro l'anno) e lega a doppio filo il suo futuro a quello del club giallorosso. Venerdì ci sarà la firma sui contratti e l'ufficializzazione del rinnovo fino al 2030. (...) Un matrimonio che ha vissuto momenti di estrema tensione prima del sì di ieri mattina, soprattutto a cavallo di maggio. Rapporti logori e offerte di rinnovo ritenute «irrispettose» (l'ultima firmata da Ghisolfi era di 1,8 milioni di euro l'anno) avevano portato alla rottura tra l'agente e i dirigenti romanisti. Con conseguente addio di Svilar nel mercato estivo. Poi la separazione dal francese e il contestuale intevento di Ranieri - appena finito il campionato, nel nuovo ruolo di senior advisor - hanno riportato la trattativa sui binari del rinnovo. (...) Svilar chiedeva di essere trattato come un big della Roma. E il nuo-vo corso firmato Gasp-Massara-Ranieri ha solo detto sì. (...) Il club potrebbe chiedergli di indossare la n.1.

(La Repubblica)