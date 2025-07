Su il sipario

IL TEMPO (L. PES) - L'alba della nuova Roma. Da oggi a Trigoria al via il ritiro estivo dei giallorossi, il primo agli ordini di Gasperini, con la missione di riportare la squadra a giocare la Champions League. Obiettivo tutt'altro che facile, come ha già ammesso lo stesso tecnico piemontese, ma l'entusiasmo e la voglia di stupire non mancano, soprattutto per chi fa del lavoro sul campo la base fondamentale per il successo.

E da stamattina, con visite di idoneità e primi test atletici, fino ai primi di agosto Gasp avrà l'opportunità di testare l'intera rosa a disposizione. Le priorità da ricercare sul mercato sono già state indicate al ds Massara, ma i giorni di lavoro al Fulvio Bernardini saranno fondamentali per capire le reali potenzialità del gruppo e maturare un'idea completa su chi può restare per incidere e chi non è all'altezza, e soprattutto eventuali urgenze ulteriori da indicare alla società.

Da Kumbulla a Hermoso fino a Baldanzi e Rensch, in tanti cercano conferme in questo ritiro che non vedrà, invece, la partecipazione di Solbakken, tornato dal prestito all'Empoli. Il norvegese è vicino all'addio con il Molde (oltre a Rosenborg e Brann) in trattativa con la dirigenza giallorossa. L'obiettivo di Gasperini è cercare di capire l'adattabilità dei suoi nuovi calciatori alle idee che vuole mettere in pratica, nessuna preclusione: chiunque col lavoro può entrare a far parte del giro dei titolari.

L'allenatore di Grugliasco, intanto, attende ancora i primi rinforzi con Massara impegnato su più fronti. Nelle ultime ore il ds ha ripreso i contatti col Palmeiras per Rios. Il centrocampista colombiano rappresenta la priorità a Trigoria, dove ora si prepara l'offerta ufficiale da inviare ai brasiliani. La richiesta resta di 30 milioni di euro, ma con questa proposta le distanze si potrebbero assottigliare.

Dal Sudamerica, intanto, arrivano voci sulla ricerca del sostituto del venticinquenne colombiano. Nessun passo avanti, invece, per la pista alternativa che porta ad Al Aynaoui, con le richieste del Lens che restano alte.

Capitolo Wesley. Ieri sera il laterale del Flamengo è sceso in campo nel match contro il San Paolo, ma resta nel mirino della Roma. Anche in questo caso manca ancora l'offerta ufficiale, ma il tempo può giocare a favore di Massara. Il brasiliano ha già dato l'ok di massima ai giallorossi e non ne vuole sapere della proposta dello Zenit. Per questo, senza una vera e propria concorrenza, il prezzo può scendere nei prossimi giorni diventando più accessibile per le casse dei Friedkin.

Dialoghi in corso anche per Ferguson del Brighton: con gli inglesi si cercherà di strappare un prestito a condizioni vantaggiose. Tra i nomi sondati per la corsia di sinistra (ruolo oggi non prioritario), infine, c'è quello di Nazinho del Cercle Bruges.