Stop Dovbyk. Alle 18 test con il Trastevere

IL TEMPO (L. PES) - Prosegue sotto il sole di Trigoria il ritiro della Roma agli ordini di Gasperini, che perde Artem Dovbyk. L'ucraino si è fermato a causa di un problema muscolare, la quale entità è ancora da valutare. L'attaccante potrebbe essere sottoposto oggi e esami strumentali per chiarire quanto dovrà stare ai box, col tecnico di Grugliasco che nel primo test di oggi si ritroverà senza attaccanti. Ieri è arrivata la decisione di disputare la prima sgambata a porte chiuse contro il Trastevere, che andrà in scena alle 18 di oggi. Inizialmente il tecnico sembrava orientato a concludere senza amichevoli la prima settimana di ritiro, salvo poi organizzare il test a Trigoria. Non sarà della partita neanche Salah-Eddine, fermo da lunedì a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Dopo

giorni di intenso lavoro, soprattutto dal punto di vista atletico, la squadra scenderà in campo per la prima volta, anche se le indicazioni saranno ben poche visti i carichi di lavoro dei primi giorni al Fulvio Bernardini. Tra una settimana, invece, è prevista la prima amichevole all'estero sul campo dei tedeschi del Kaiserslauten. Poi in programma i test con Cannes (il 31 luglio), Lens (2 agosto) prima della partenza per l'Inghilterra dove i giallorossi affronteranno Aston Villa ed Everton prima del rientro nella capitale a due settimane dall'inizio del campionato.