Staff a Trigoria: Billi è il nuovo medico, via Vannicelli. Saluta anche l'osteopata Martinelli

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Oltre all'avvicendamento in panchina tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, a Trigoria sono destinati a cambiare numerosi membri dello staff. Uno dei volti nuovi della prossima stagione - oltre ai quattro che Gasp ha portato con sé dall'Atalanta - sarà il professor Andrea Billi. Prenderà il posto di Roberto Vannicelli, ormai ex responsabile medico della Roma, che già negli scorsi mesi era stato affiancato da Bernardino Petrucci, che ricopre la carica di coordinatore sanitario medico sociale. Oltre a Vannicelli saluteranno anche l'osteopata Walter Martinelli, i fisioterapisti Stefano Gari e Vittorio Raieta, i preparatori atletici Christian Di Claudio e Marco Barbato. Tra gli ingressi nello staff dei fisioterapisti c'è il nome di Guillermo Aladrén Pérez, anche lui reduce dall'esperienza a Bergamo. Non sarà ovviamente l'unico.