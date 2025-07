Stadio, stop e proteste. Ma l'iter non si ferma

Il percorso del nuovo stadio della Roma a Pietralata procede, ma non senza ostacoli.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, li ha dribblati: «L'impianto è in una fase avanzata, la società sta facendo tutti i sondaggi per arrivare al progetto definitivo che noi attendiamo dando loro il massimo supporto». Le parole del primo cittadino confermano il sostegno totale alla Roma, che dovrebbe consegnare il progetto definitivo in autunno. Al momento però non mancano complicazioni legate agli scavi archeologici e alle questioni legali in corso.

I sondaggi archeologici sono iniziati lo scorso 19 maggio, ma ad oggi, i lavori risultano fermi da una quindicina di giorni. Il motivo? Su 26 alberi da abbattere, solo 12 sono stati rimossi. La società ha scelto di non procedere con i restanti 14, in attesa dell'esito della perizia sul cosiddetto bosco di Pietralata, per evitare interventi su aree potenzialmente classificate come protette. [...] Uniformi aveva già anticipato a inizio aprile che l'area presentava zone "boscate", ma il documento definitivo, atteso entro la fine della settimana, sarà determinante per definire i prossimi passi.

Nel frattempo un altro motivo ha costretto la società a fermare momentaneamente le operazioni a Pietralata: l'area dove si devono fare una parte degli scavi, precedentemente occupata da un autoricambi, è stata restituita al Comune solo dopo una serie di vicissitudini legali. Il Campidoglio però non l'ha ancora consegnata alla Roma.

Un ulteriore ostacolo è rappresentato dal ricorso presentato al Tar del Lazio dal coordinamento "Sì al parco, Si all'Ospedale e No allo Stadio", contro l'autorizzazione per l'abbattimento degli alberi rilasciata dal Comune. L'udienza si è tenuta ieri mattina, la decisione dei giudici amministrativi è attesa tra oggi o, più probabilmente, domani. [...]

