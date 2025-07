Stadio della Roma, ok dal Tar: "L'autodemolitore traslochi"

Il Tar del Lazio dà ragione al Campidoglio sull'allontanamento di un autodemolitore dall'area del futuro stadio della Roma. (...) I gestori dell'autodemolitore avevano fatto ricorso ma ieri il Tar lo ha rigettato constatando «la carenza in capo alla società ricorrente di un idoneo titolo concessorio e comunque di un provvedimento attributivo della facoltà di detenzione dell'area in questione». Inoltre per i giudici amministrativi «nel bilanciamento dei contrapposti interessi prevale l'interesse pubblico alla riacquisizione dell'area». (...)

(La Repubblica)