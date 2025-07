Stadio della Roma grana pipistrelli

Pietralata, Roma: un miliardo di euro in ballo per un sogno che dovrebbe trasformare un angolo di periferia in un gioiello. Pipistrelli permettendo. Già, anche stavolta si è trovato un ostacolo per lo stadio della Roma. Secondo i comitati di quartiere che si oppongono alla costruzione dell'impianto, i 26 alberi che Roma Capitale vorrebbe abbattere fanno parte di un habitat naturalistico tutelato. [...] Lo studio sulla presenza di questi volatili è stato inserito in un fascicolo che oggi verrà presentato al TAR. [...] In attesa di nuovi sviluppi, la Roma andrà avanti per lo stadio e il sindaco Gualtieri ancor di più. Dopo l'estate avverrà la consegna del progetto definitivo e come è già noto i Friedkin hanno intenzione di costruire un impianto ad alto impatto ambientale. [...]

(corsport)