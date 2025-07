Spunta Guessand per l'attacco. Shomurodov dice sì al Basaksehir

L'attacco della Roma vivrà una piccola rivoluzione. Dopo la cessione di Tammy Abraham al Besiktas è il tempo dei saluti pure per Eldor Shomurodov: l'uzbeko, sedotto e abbandonato da Cremonese e Rennes, ha deciso di accettare l'offerta del Basaksehir. La palla passa ora al club turco, che dovrà accontentare la richiesta della Roma di 10 milioni. [...] Per sostituirlo si guarda soprattutto in Francia. Georges Mikautadze è in pole vista la necessità del Lione di vendere. Il georgiano è valutato 22 milioni e piace anche al Sunderland di Ghisolfi. Sfida al Fenerbahce invece per Evann Guessand del Nizza: i turchi sono disposti a mettere sul piatto 25 milioni, ma sarà decisiva la volontà del giocatore, che non sembra convinto della destinazione. A centrocampo, infine, sale la candidatura di Matt O'Riley, ormai al ferri corti col Brighton.

(gasport)