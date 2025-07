Sprint Rios, ma c’è anche El Aynaoui

Gratitudine: è la canzone brasiliana che Richard Rios ha postato su Instagram a beneficio dei suoi 5,1 milioni di follower dopo aver giocato l'ultima partita con il Palmeiras, 1-1 contro il Mirassol. Siamo oltre l'indizio social, questa è una conferma sfacciata: Rios è pronto a firmare per la Roma. Aveva usato lo stesso messaggio, le stesse identiche note, quando lasciò il Guarani per il Palmeiras. Evidentemente è il suo stile, ringraziare prima di salutare. A Trigoria lo attendono a braccia aperte, tanto è vero che la società ha già allertato il Campus Biomedico per prenotare uno slot di visite mediche. A questo punto, sembrerebbe solo questione di ore.

L'accordo però, dopo un'altra giornata di contatti a distanza, ancora non è arrivato. Oggi ci sarà un nuovo meeting in videochiamata. La valutazione complessiva di Rios è di 30 milioni, così suddivisi: il 70%, quindi 21, andrà al Palmeiras, che due anni fa ne pagò appena 3 per comprarlo dal Guarani. Lo stesso club che detiene il 13,4% dell'incasso, mentre il 6,6% spetta al Flamengo. Non è chiaro se il rimanente 10%, che è un diritto di Rios e del suo nutrito staff, verrebbe aggiunto al monte Palmeiras o scontato alla Roma. I procuratori dovrebbero incassare anche oltre 2 milioni di commissioni. Queste cifre spiegano perché la trattativa sia così laboriosa. [...]

Preso atto del prezzo di Rios, non negoziabile, la strada da percorrere è quella dei bonus.

Magari difficili da realizzare. Solo così la Roma può accontentare il Palmeiras, anche accettando i 30 milioni complessivi. Ed è su quello che si continua a dibattere. Chiaramente Massara non può rimanere agganciato a un interlocutore scorbutico per sempre. Ed è vero che il canale francese con il Lens, per il franco-marocchino El Aynaoui, non è mai stato disdetto. Ma l'obiettivo è accogliere Rios entro la fine della settimana, per farlo debuttare sabato 26 in Germania contro il Kaiserslautern.

Intanto Gasperini ha passato la serata di mercoledì in compagnia di Claudio Ranieri, rientrato dalla vacanza nella sua tenuta in Calabria, in un ristorante del centro di Roma. È stata l'occasione per fare il punto della situazione, per scambiarsi impressioni sui primi giorni di lavoro a Trigoria, e naturalmente anche per parlare di mercato. Nella nuova veste di consulente, Ranieri vuole essere un supporto ma non un peso per l'allenatore. Quindi si farà vedere solo quando necessario a Trigoria: è la formula che i due saggi hanno scelto per un'efficiente convivenza.

(corsport)