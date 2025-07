Sprint Ferguson, l'accordo è più vicino

La Roma credeva di avere più tempo per definire l’operazione Ferguson e negli ultimi giorni aveva dirottato tutte le attenzioni sugli altri affari ben più onerosi e complessi. L’interessamento dell’Atalanta - che deve sostituire Retegui con uno o più pedine - ha invece costretto Massara e il suo staff a velocizzare i lavori sul ventenne centravanti del Brighton, cercandi stringere e definire la trattativa per evitare sorpassi a poche centinaia di metri dal traguardo. E allora adesso non c’è tempo da perdere. (...) A patto però che la Roma acceleri i contatti - come sta facendo - sia con il Brighton sia con il giocatore che ha ricevuto la proposta giallorossa e sta per dare il via libera definitivo dopo aver riflettuto attentamente sul suo futuro. Del resto questa sarà la stagione più importante della sua carriera dopo un anno deludente causato dal ritorno in campo dopo l’infortunio al crociato, quella che segnerà nel bene o nel male una svolta nella sua carriera. Per questo motivo tre giorni fa Evan ha preso tempo per considerare l’opzione Roma ma anche le offerte arrivate al suo agente dalla Premier e dall’Italia. Ieri è arrivata la prima vera apertura del giocatore alla proposta, Massara adesso vuole velocizzare l’affare con l’entourage del ragazzo a cui è stato garantito lo stesso stipendio percepito al Brighton (1,8 milioni netti, interamente pagati dalla società giallorossa), più un generoso contratto qualora la Roma decidesse di riscattarlo alla fine della stagione. (...)

(corsport)