Sponsor, Stake sfuma. La Roma a caccia di nuovi accordi

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - Per i puristi dell’estetica calcistica e romanista, la maglia rossa, senza marchi al centro, non può che far piacere, ma al bilancio della società un po’ meno. (...) Un vuoto, quello sulla maglia, che dentro Trigoria stanno provando a colmare. Un accordo, in realtà, era stato praticamente raggiungo qualche settimana fa con Stake.com, che avrebbe versato 6 milioni di euro nelle casse romaniste per apparire sulle maniche di Dybala e compagni, come sleeve sponsor. L’affare con l’azienda di betting, il cui nome campeggia al centro delle maglie dell’Everton dei Friedkin, sembra però essere definitivamente sfumato nei giorni scorsi quando la procedura da parte di Stake per entrare nel mercato italiano delle scommesse è stata compromessa da un cavillo burocratico. Niente accesso al mercato italiano, niente accordo con la Roma. (...)