Soulé di corsa per Gasperini

È bastato l'annuncio di Gian Piero Gasperini in panchina per esaltare Matias Soulé. L'argentino ha organizzato una mini-preparazione anticipata in vista del 13 luglio, giorno del raduno a Trigoria, perché vuole farsi trovare pronto atleticamente dal nuovo tecnico. Gasp ha già le idee chiare su come utilizzare l'argentino e qualche indicazione l'aveva già data nella conferenza stampa di presentazione: «È un giocatore offensivo e i giocatori offensivi devono fare gol, assist, prendere rigori, far ammonire gli avversari. Devono essere giocatori d'attacco, oggi nel calcio moderno si attacca e si difende». Dunque, la posizione che

dovrebbe assegnargli sarà quella del trequartista anche se i risultati della scorsa stagione in quella porzione di campo non sono stati sempre esaltanti. [...] Con l'allenatore di Grugliasco le cose potrebbero cambiare: l'idea è di impiegarlo dietro la punta nel 3-4-2-1, affiancandogli Pellegrini o Dybala. Se questo dovesse essere l'impianto tattico, allora Soulé dovrà essere l'uomo di corsa e sacrificio, colui che ritorna a difendere e innescare le ripartenze. [...] Matias, all'età di 22 anni, ha l'opportunità di giocare la stagione della consacrazione, quella in cui potrebbe affermarsi definitivamente come titolare inamovibile della nuova Roma. D'altronde lo scorso anno era stato acquistato proprio in previsione di una cessione di Dybala, poi gli eventi hanno portato la Joya a restare nella Capitale levandogli, inevitabilmente, spazio in campo. [...] Negli ultimi giorni si sono registrati dei passi in avanti per Wesley, l'esterno è pronto al trasferimento in Italia manca però ancora l'accordo tra la Roma e il Flamengo. Sul piatto sono stati messi 25 milioni ma per chiudere ne servirebbero 30. Denaro che potrebbe uscire dalle casse dell'Everton, società del gruppo Friedkin, che in un secondo momento lo girerebbe in prestito con obbligo di riscatto ai giallorossi. Se l'affare non dovesse andare in porto, le opzioni sono Andrei Ratiu del Rayo Vallecano e di Zortea del Cagliari. Delicata anche la situazione in mezzo al campo dove Paredes è molto vicino al Boca [...] Gasp avrebbe a disposizione solo Koné, Cristante e Pisilli, per questo Massara sta lavorando su Matt O'Riley, centrocampista danese classe 2000, in rotta con il Brighton. [...]

