Sorpresa Dybala, è subito in palla: due gol, dribbling e sprazzi di classe

Il risultato lascia il tempo che trova, anche se erano tanti anni che la Roma non partiva con una vittoria così larga. [...] Conta invece tutto il resto, ad iniziare da Paulo Dybala. Già, perché la notizia più bella di questo primo test amichevole della nuova stagione è la condizione dell'argentino: pronto, tirato a lucido, già in grado di lasciare il segno. [...] Paulo ha bruciato le tappe e rincorso il traguardo. Ieri Gasperini era senza punte, visto l'affaticamento muscolare che ha tenuto ai box Dovbyk, e allora è tornato ai tempi di Palermo, quando a volte ha schierato Dybala falso nove.

"Paulo è arrivato bene, con una buona base di allenamento - ha detto alla fine Gasp -. Ancora non calcia al meglio, ma ha voluto fare una parte di gara e questo è un buon segnale". La sua prima Roma è partita proprio così, con l’argentino a dialogare spesso con i due trequartisti, Baldanzi e Soulé. E la Joya - nonostante la grande fatica di questi giorni - è apparsa subito scintillante, come dimostrano i due gol [...], ma anche le giocate nello stretto. [...]

Per il resto Gasperini è partito con il classico 3-4-2-1, anche se poi nella ripresa ha giocato con la doppia punta (Baldanzi ed El Shaarawy) e il trequartista centrale (prima Pisilli, poi il baby Mannini, autore anche lui di una doppietta). Prove generali, esperimenti, in attesa di capire se la soluzione potrà essere praticabile anche con Dovbyk e Ferguson uno accanto al-

l'altro. Gli esterni (Angelino e Rensch) hanno spinto spesso in fascia, mettendo dentro tanti palloni. La difesa è stata sempre molto alta, per tenere la squadra corta, e Koné in mezzo è sembrato già brillante, quasi come se non sentisse la fatica di questa prima settimana. Poi nella ripresa il Trastevere ha messo i ragazzi della juniores e la Roma ha dilagato, con reti di Cristante, Kumbulla, Romano, Angelino, Hermoso e Cherubini. Ma quello che contava davvero era vedere già i primi segnali di calcio gasperiniano. Missione compiuta.

(gasport)