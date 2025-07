Due giorni di stop, ma domani si torna a correre e sudare a Trigoria. In attesa di Wesley e Ghilardi, Gasperini può tirare un sospiro di sollievo per Baldanzi che non era sceso in campo contro il Kaiserslautern per un problema muscolare. I controlli non hanno evidenziato lesioni. Il trequartista tornerà in gruppo in settimana. (...) Sarà a disposizione anche Dybala che ha saltato la trasferta tedesca solo come precauzione: giovedì c'è il test col Cannes al Tre Fontane.

(gasport)