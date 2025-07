Sognando i miracoli di Massara

Come un flashback. Un ritorno a quelle operazioni da gatto maculato che cominciarono a far capire a tutti le straordinarie qualità di direttore sportivo di Walter Sabatini. Stavolta è toccato a Ricky Massara riportarle in copertina. Del resto chi, se non lui, riconosciuto come l'allievo più bravo e prediletto dell'ex ds romanista? [...] Ora l'uomo copertina si è rivelato Tammy Abraham, il centravanti inglese arrivato alla Roma quattro anni fa dal Chelsea in cambio di una quarantina di milioni, ora sistemato in Turchia al Besiktas per una cifra che ha garantito sei-sette milioni di plusvalenza. [...] Per completare l'opera è mancata l'operazione giovani, quella scelta da Massara per evitare di "cedere titolari", in particolare Ndicka e Angelino, a prezzi inferiori al reale valore del loro cartellino. [...] Chiusa questa prima fase di mercato, però, ora c'è bisogno che si passi in fretta alla fase due, quella degli acquisti che servono per costruire una Roma in grado di essere più a immagine e somiglianza di Gasperini. Tocca di nuovo a Massara, che dovrà avere coraggio e fantasia, pur tenendo conto che è arrivato a Trigoria da appena venti giorni e ha già dovuto fare i salti mortali per mettere una pezza agli errori recenti, in particolare quello di aver cambiato il direttore sportivo a metà giugno, col mercato aperto. [...]

(P. Torri - la Repubblica)