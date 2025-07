Sfida tra O'Riley e Koné. A destra piace Zortea

Non solo l'attacco, la Roma adesso si muove per rinforzare anche gli altri reparti

della rosa. Ma anche per cedere quegli elementi che non rientrano nei piani del club e

che nel corso dell'estate dovranno cercare altri club. Come ad esempio Mario Hermoso reduce dalla sfortunata esperienza in prestito al Bayer Leverkusen per via dell'infortunio alla spalla: il centrale vorrebbe tornare in Spagna, il Valencia potrebbe accontentarlo per rinforzare il suo reparto arretrato. La Roma vuole cederlo a titolo definitivo per togliersi dal monte ingaggi 3,5 milioni di euro netti a stagione per due anni. Contatti in corso tra le parti. Marash Kumbulla, a proposito di difensori, potrebbe invece essere inizialmente aggregato al gruppo che il 13 luglio si presenterà a Trigoria per il raduno sotto gli ordini di Gasperini. [...] E dopo l'addio di Paredes il diesse Massara intensificherà il lavoro anche per cercare il centrocampista titolare da affiancare a Koné. Uno è un omonimo, ma di nome fa Ismael e gioca nel Marsiglia. [...] La priorità al momento per il ruolo è ancora Matt O'Riley: il danese del Brighton da settimane ha già aperto alla trattativa con i giallorossi ben contento di poter essere allenato da Gasperini che lo avrebbe voluto un anno fa anche all'Atalanta. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 23-25 milioni di euro, una decina in più rispetto a Ismael Koné, su di lui ci sono diversi club interessati anche in Premier League. [...] Capitolo esterni. Sulla sinistra difficilmente ci sarà movimento: Angeliño ha deciso di restare e di non accettare le offerte dalla Premier e dall'Arabia, mentre Salah-Eddine è pronto a vivere la sua prima vera stagione in giallorosso dopo l'acquisto in inverno e il pochissimo minutaggio. Sulla destra i discorsi cambiano: Saud è in uscita, Celik è di fatto un difensore centrale aggiunto, Soulé sarà utilizzato sulla trequarti, e allora resta il solo Rensch a disposizione. Arriverà un giocatore titolare, sempre giovane ma di qualità. Wesley costa troppo (30 milioni), Zortea invece sarebbe il rinforzo perfetto nel rapporto qualità-prezzo: il Cagliari lo cede per 10 milioni, la Roma ci pensa.

(Corsport)