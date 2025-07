Servono cinque colpi per sognare

È cominciata ieri l'era di Gasperini alla Roma, sebbene la squadra sia ancora quella che ha terminato la scorsa stagione con Ranieri. Nessun colpo, ma, bisogna avere pazienza. [...] Per sognare c'è bisogno di acquisti e ne servono almeno cinque: un centrale, un esterno destro, un centrocampista, un esterno offensivo e un'alternativa a Dovbyk. Alcune trattative sono già in piedi, altre invece sono in fase di valutazione. [...] Indifferente se per ogni ruolo arriverà la seconda, la terza o la quarta scelta. L'importante è che siano giocatori con caratteristiche chiare: giovani, ambizioni e generosi. [...] Le prime settimane di Gasperini serviranno per valutare quali giocatori rilanciare (come Dovbyk), o il potenziale di alcuni giovani (Pisilli, Soulé e Koné), o chi può essere aggregato dal vivaio.

(corsera)