Sale Tagliafico. Offerto Ferguson

È stata una giornata piena di novità sul futuro della Roma. Come ormai si è capito, Massara cerca quattro potenziali titolari da inserire nell'organico: un esterno destro, un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. Gli acquisti però potrebbero salire di numero, anche nel reparto avanzato, se partisse Shomurodov dopo Abraham. Così si spiegano i contatti per due centravanti, Mikautadze del Lione e Krstovic del Lecce, per i quali la Roma si è sentita chiedere cifre altissime: il georgiano costa 40 milioni, nonostante la retrocessione del Lione stabilita in primo grado dal tribunale finanziario francese; il montenegrino può finanziare in toto la campagna acquisti di Pantaleo Corvino e non si sposta per meno di 25-30. Decisamente più economica la pista che conduce al nazionale irlandese Evan Ferguson, classe 2004 del Brighton: si sposterebbe anche in prestito. (...) Ma il mercato offre tante possibilità. E molte se ne apriranno da qui alla fine dell'estate. Una riguarda ad esempio un difensore multi-ruolo, anche lui in forza al Lione fino allo scorso 30 giugno. Si tratta di Nicolas Tagliafico, nazionale argentino che può occupare indifferentemente la posizione di terzino sinistro o di centrale mancino. Il suo contratto è scaduto, quindi si può prendere a parametro zero. Il procuratore ha già sentito Massara, che sul tema è stato possibilista . Le perples-sità riguardano l'età - compirà 33 anni il 21 agosto - e il conseguente rischio di ripetere l'operazione non riuscita con Hummels e Hermoso nel 2024. (...)