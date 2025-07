Salah-Eddine non si allena. Oggi due sedute

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Lavori in corso. È appena iniziata la preparazione estiva della Roma agli ordini di mister Gasperini. Nella giornata di ieri, i giallorossi si sono allenati soltanto la mattina. Le buone notizie continuano ad arrivare da Dybala, che si è messo alle spalle l'infortunio di quattro mesi fa e ha lavorato con il resto del gruppo. Non ha partecipato all'allenamento, invece, Salah-Eddine a seguito di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. L'olandese dovrà stare fermo 3-4 giorni. Oggi, poi, Pellegrini toglierà i tamponi dal naso dopo la settoplastica a cui si è sottoposto e si affaccerà a Trigoria nei prossimi giorni. La Roma tornerà in campo questa mattina alle 10, per poi svolgere una seconda seduta nel pomeriggio intorno alle 17 - gli orari potrebbero variare in base alle temperature - mentre la sera i giocatori dormiranno al Fulvio Bernardini. La prima amichevole sarà il 26 luglio con il Kaiserslautern al Fritz-Walter-Stadion. I biglietti - 15 o 26 euro a seconda del settore - sono acquistabili sul sito del club tedesco.