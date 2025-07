Romano e i suoi fratelli: i baby che vogliono stupire

Sono 5 i Primavera in ritiro con la Roma: i classe 2006 Mannini, Reale e Romano e i 2007 Buba Sangaré e De Marzi. Presente anche il portiere Zelezny, che non è cresciuto a Trigoria ma bensì alla Juventus. Il polacco è il sostituto di Renato Marin. [...] Sia Mannini che Reale potrebbero andar via in prestito in Serie B, più precisamente alla Juve Stabia. Il primo la Roma l'ha scoperto dallo Spezia a 14 anni ed oggi risulta l'unico under 20 ad avere minutaggio in prima squadra. Stava invece per partire il centrocampista Alessandro Romano in direzione Torino che era addirittura disposto a spendere 7 milioni di euro. Lo svizzero può essere la rivelazione come può esserlo Cherubini, ala 21enne tornato dal prestito alla Carrarese e che proverà ad impressionare Gasperini come quinto.

(corsera)