Roma, Wesley è in volo

[...] Wesley è un giocatore della Roma ed è pronto a imbarcarsi da Rio de Janeiro alla volta di Fiumicino. Arriverà forse stasera, forse domani, ma sono davvero dettagli da jet lag ormai. Il rilancio dei giorni scorsi di Ricky Massara, salito a 25 più bonus per un totale di 30 milioni, ha convinto il Flamengo, che per meno della metà ha già comprato Emerson Royal e dunque riempito il vuoto sulla fascia destra. [...] Wesley è della Roma perché ha voluto fortemente la Roma, a differenza di un altro calciatore che Massara avrebbe sottratto volentieri al campionato brasiliano: Richard Rios, che ha preferito il Benfica dimostratosi molto più generoso verso il corposo staff. Wesley non ha invece modificato di una zolla la sua posizione sin dall'inizio della trattativa. [...] Sarà lui, almeno in teoria, il responsabile della fascia destra di Gasp. E lo sarà per cinque anni, salvo cambiamenti di programma, come stabilisce il contratto da oltre 2 milioni netti concordato con la Roma. Era una priorità, sistemare quella casella, dopo l'addio di Saelemaekers: con Wesley, dopo El Ayanoui e magari Ferguson, la squadra titolare comincia a prendere forma. Il vantaggio, poi, è che il terzo acquisto dell'estate non avrà bisogno di recuperare la condizione atletica: si presenta a Trigoria nel pieno della sua stagione agonistica. E la giostra del mercato continua, da un 2003 all'altro: la Roma chiuderà la prossima settimana anche l'acquisto di Daniele Ghilardi, difensore del Verona e capitano dell'Under 21 che ha appena giocato l'Europeo. Tra la richiesta di 12 milioni e l'offerta di 10, balla talmente poco denaro da escludere una rottura. L'ipotesi, per dilazionare i pagamenti e anche la percentuale del 50 per cento che il Verona deve girare alla Fiorentina, è che Ghilardi si muova in prestito con obbligo di riscatto. [...] Diverso è il discorso che riguarda l'attaccante di piede destro, ritocco conclusivo ma non accessorio dello scacchiere di Gasperini. Su questo fronte la Roma non ha ancora stretto il pugno per bloccare il calciatore designato: da Paixao a Nusa, ideali per caratteristiche, i costi sembrano proibitivi. [...] Probabilmente servirà del tempo per concepire un'operazione diversa, alla Ferguson: prestito oneroso e poi si vede.

(Corsport)