Roma-Wesley, è il giorno. 25 milioni al Flamengo

Siamo all'ultima curva: la Roma rilancia per Wesley e prepara la mossa definitiva per Ghilardi. Dopo El Aynaoui e Ferguson quindi Gasperini potrebbe abbracciare entro pochi giorni un'altra coppia di acquisti. Ieri Massara ha inviato una proposta scritta al Flamengo per il laterale più desiderato dell'estate: 25 milioni più bonus. Più o meno la cifra che sarebbe stata destinata al Palmeiras per Rios. [...] Oggi il Flamengo dovrebbe accettare l'offerta e consentire a Wesley di imbarcarsi per l'Italia. [...] Da un 2003 all'altro, Daniele Ghilardi è stato invece esentato dall'amichevole che il Verona ha organizzato a Rovereto. Anche su questo fronte, la trattativa è entrata nel vivo. Il difensore della nazionale Under 21 ha già raggiunto un accordo con la Roma e non vede l'ora di accedere al laboratorio Gasperini. Anche la Fiorentina, proprietaria del 50 per cento del cartellino o meglio del diritto alla metà dei soldi della rivendita, segue con interesse la questione. [...] Ma al momento sembra improbabile, perché Ghilardi ha dato la priorità alla Roma: la sua valutazione è di circa 10 milioni. Le società lavorano per un'intesa che potrebbe includere anche un calciatore, l'ala Luigi Cherubini, classe 2004, di rientro dalla buona stagione in prestito alla Carrarese. [...] Poi è previsto l'innesto di un attaccante esterno, o comunque una punta veloce di piede destro. Il profilo corrisponde ad Armand Laurienté, francese del Sassuolo che era stato venduto per 20 milioni al Sunderland. Ora che l'affare è naufragato, chissà: i rapporti tra la Roma e il Sassuolo, sempre vigile sull'accoglienza dei giovani talenti, autorizza a credere che qualcosa possa accadere. Occhio anche a Nicolas Tagliafico, nazionale argentino svincolato dopo la stagione al Lione. [...]

(Corsport)