Roma, un'ala per Gasp

[...] Chiuso il capitolo plusvalenze, archiviati gli arrivi di El Aynaoui e Ferguson, adesso Massara vuole definire gli affari Wesley e Ghilardi per poi concentrarsi sull'esterno d'attacco, l'ultimo arrivo di questa prima fase del mercato romanista. [...] Diversi agenti hanno messo sul piatto una serie di nomi che possono interessare Gasperini e fare al caso della Roma nel suo piano di investimento: prendere giocatori forti, giovani, con un cartellino anche alto ma con uno stipendio basso in modo da essere eventuali asset per il futuro. In questo senso i nomi proposti a Massara come esterni alti a sinistra e di piede destro corrispondono alla perfezione all'identikit cercato dalla società e dal tecnico.

Christos Tzolis, esterno della bottega cara Bruges, ha 23 anni e nell'ultima stagione ha segnato 21 gol e servito 16 assist. [...] Costo del cartellino? Intorno ai 30 milioni, un tesoretto che la Roma ha già in tasca parzialmente visto che oltre a El Aynaoui avrebbe voluto acquistare a centrocampo anche Rios. [...] Trenta milioni, più o meno il costo del giovane Eliesse Ben Seghir, altro ragazzo che si è messo in mostra in Champions con il Monaco. Nove gol e quattro assist totali nell'ultima stagione. [...] Scade tra un anno invece il contratto di Hudson-Odoi che il Nottingham Forest lascerebbe andare davanti a una buona offerta di 15-20 milioni. [...]

(corsport)