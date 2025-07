Roma sprint. Il talento Echeverri per l'attacco di Gasp: accordo in vista

Non passa giorno senza che la Roma piazzi un colpo o intavoli una trattativa. Nella corsa all'esterno alto il club si sta avvicinando parecchio a Claudio Echeverri, trequartista del Manchester City, considerato l'alternativa migliore a Paixao (appena passato all'Olympique

Marsiglia) e Nusa del Lipsia, il cui costo è lievitato all'eccesso (50 milioni) dopo le offerte di Napoli e Liverpool. [...] Il 19enne argentino del City ha mostrato già interesse per la destinazione giallorossa. La trattativa è avanzata e in queste ore potrebbe arrivare il via libera del tecnico Pep Guardiola, che nell'ultimo semestre ha utilizzato il fantasista col contagocce. La Roma vorrebbe prendere Echeverri con la formula del prestito con diritto di riscatto (come Ferguson dal Brighton), perché il club inglese vuole comunque mantenere il controllo su un talento. Che, nelle intenzioni, dovrebbe passare alla Roma per acquisire esperienza per poi tornare in un futuro prossimo alla casa madre inglese. [...] Non si tratta di un mancino, stavolta, ma un destro che offrirebbe ulteriori possibilità al tecnico Gasperini, senza per questo rinunciare ad una dose di estro e magia che certamente possiede. L'argentino gioca spesso a sinistra, così da rientrare e andare al tiro, sfruttando le sue buone doti balistiche. [...] Il suo idolo è manco a dirlo Messi e nella Capitale abbraccerebbe i "fratelli" argentini Dybala e Soulé e, a sinistra, troverebbe un simbolo come El Shaarawy pronto a dargli i consigli giusti. E mentre la Roma stringe per Echeverri, non smette allo stesso tempo di concentrarsi sul fronte centrocampista per completare la prima tranche della campagna acquisti e potersi dedicare poi al mercato in entrata in base alle cessioni. Il cerchio, con l'arrivo dell'argentino, si stringerebbe intorno a un comunitario come Joao Palhinha del Bayern Monaco o Juan Ignacio Nardoni del Racing (argentino con passaporto italiano). Poi gli ultimi accorgimenti: un esterno sinistro e un altro difensore centrale qualora dovesse essere ceduto Marash Kumbulla (ha richieste dalla Liga).

(Gasport)